Общество

Депутаты обратятся в прокуратуру с просьбой проверить действия главы Пустошкинского района

Депутаты Пустошкинского районного Собрания решили направить обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку законности и обоснованности действий главы района Светланы Васильковой, а именно проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пустошкинский центр образования», в том числе в период подготовки и проведения единого государственного экзамена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил депутат Дмитрий Бугряков.

Такое решение, парламентарии муниципалитета приняли на очередной 18-й районного Собрания.

Кроме того, депутаты высказали свое несогласие с проводимой администрацией Пустошкинского района кадровой политикой в отношении муниципальных организаций. В частности, в МБУК «Пустошкинский районный центр культуры».

«Депутаты обратили внимание на выявленные факты дестабилизации работы муниципальных организаций Пустошкинского района при реализации администрацией Пустошкинского района полномочий учредителя и указали главе района на недопустимость преимущественного использования механизма сокращения штатов в целях решения финансовых проблем района, без предварительного использования иных возможностей привлечения либо перераспределения финансов», - поделился Дмитрий Бугряков.

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По его словам, депутаты указали также на недопустимость «субъективного подхода при реализации полномочий учредителя, влияющего на эффективную и стабильную работу организаций»

За принятое решение проголосовало большинство - 10 депутатов.