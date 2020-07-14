Общество

Медалью «За заслуги перед Псковом» наградят акушерку, учителя и сотрудницу «ПТС»

В ходе очередной 40-й сессии Псковской городской Думы принято решение наградить трех жительниц Пскова медалью «За заслуги перед Псковом» за профессионализм и многолетний добросовестный труд, направленный на развитие города Пскова. Подробнее о представленных к награде псковичках Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОМСУ.

Ольга Федорова - акушерка акушерского отделения патологии беременности в «Псковском перинатальном центре». Стаж в отрасли- 38 лет. За время многолетней работы зарекомендовала себя добросовестным, инициативным работником, высококвалифицированным специалистом. К пациенткам женщинам всегда относится доброжелательно, находя нужные слова, чтобы поддержать, приободрить и помочь. Пользуется уважением и доверием коллег, обучает молодых специалистов. Всячески поддерживает работу учреждения в сложные моменты.

Ранее была награждена Почетной грамотой Псковской городской Думы (2005 г.) и Благодарственным письмом Администрации Псковской области (2020 г.), является победителем областного конкурса «Лучший врач, лучший средний медицинский работник года» (2017 г.).

Лариса Наумова - аппаратчик химводоочистки «ПТС». Стаж в отрасли- 38 лет. Благодаря своей работе обеспечивает надежную, безопасную и экономичную эксплуатацию теплосилового оборудования и тепловых сетей, благодаря четкому контролю за рациональным водно-химическим режимом. При ее непосредственном участии на 15 котельных из 22 была произведена замена традиционных установок умягчения воды на автоматические, что позволило вести процесс автоматически и уменьшить расход воды на нужды химводоочистки.

Ранее неоднократно награждалась Почетными грамотами предприятия, а также была удостоена Почетной грамоты Псковской городской Думы.

Светлана Горцева - учитель начальных классов МБОУ «Лицей «Развитие». Стаж работы в системе образования- 36 лет. Её ученики стабильно показывают высокие результаты по РКМ по русскому языку 95% качества и 100%-ю успеваемость, средний балл- 90. На протяжении многих лет является наставником будущих учителей начальных классов. Провела 9 выпусков.

Ранее, награждена Знаком «Отличник народного просвещения» (1995 г.), Благодарственными письмами Псковской городской Думы и многими другими знаками отличия, является победителем Всероссийского педагогического конкурса «Белая сова».

По инициативе главы города Елены Полонской, кандидатуры на награждение медалью выбирались из числа простых людей, тех, кто на протяжении многих лет преданно посвящает себя профессии и служит на благо города.

Кроме того, Почетной грамотой и Благодарственным письмом Псковской городской Думы удостоены также три человека: заведующая детским садом с приоритетом познавательно-речевого развития №33 «Огонек» Светлана Сальникова; генеральный директор Псковского хлебокомбината Виктор Почернин; директор средней школы №47 Андрей Мануйлов.

Напомним, на 39-й сессии ПГД было также принято решение о награде председателя региональной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раису Кузину.

Медали и грамоты планируется вручить на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города 23 июля.