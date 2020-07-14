Медалью «За заслуги перед Псковом» наградят акушерку, учителя и сотрудницу «ПТС»

В ходе очередной 40-й сессии Псковской городской Думы принято решение наградить трех жительниц Пскова медалью «За заслуги перед Псковом» за профессионализм и многолетний добросовестный труд, направленный на развитие города Пскова. Подробнее о представленных к награде псковичках Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе ОМСУ.
Ольга Федорова - акушерка акушерского отделения патологии беременности в «Псковском перинатальном центре». Стаж в отрасли- 38 лет. За время многолетней работы зарекомендовала себя добросовестным, инициативным работником, высококвалифицированным специалистом. К пациенткам женщинам всегда относится доброжелательно, находя нужные слова, чтобы поддержать, приободрить и помочь. Пользуется уважением и доверием коллег, обучает молодых специалистов. Всячески поддерживает работу учреждения в сложные моменты.
Ранее была награждена Почетной грамотой Псковской городской Думы (2005 г.) и Благодарственным письмом Администрации Псковской области (2020 г.), является победителем областного конкурса «Лучший врач, лучший средний медицинский работник года» (2017 г.).
Лариса Наумова - аппаратчик химводоочистки «ПТС». Стаж в отрасли- 38 лет. Благодаря своей работе обеспечивает надежную, безопасную и экономичную эксплуатацию теплосилового оборудования и тепловых сетей, благодаря четкому контролю за рациональным водно-химическим режимом. При ее непосредственном участии на 15 котельных из 22 была произведена замена традиционных установок умягчения воды на автоматические, что позволило вести процесс автоматически и уменьшить расход воды на нужды химводоочистки.
Ранее неоднократно награждалась Почетными грамотами предприятия, а также была удостоена Почетной грамоты Псковской городской Думы.
Светлана Горцева - учитель начальных классов МБОУ «Лицей «Развитие». Стаж работы в системе образования- 36 лет. Её ученики стабильно показывают высокие результаты по РКМ по русскому языку 95% качества и 100%-ю успеваемость, средний балл- 90. На протяжении многих лет является наставником будущих учителей начальных классов. Провела 9 выпусков.
Ранее, награждена Знаком «Отличник народного просвещения» (1995 г.), Благодарственными письмами Псковской городской Думы и многими другими знаками отличия, является победителем Всероссийского педагогического конкурса «Белая сова».
Кроме того, Почетной грамотой и Благодарственным письмом Псковской городской Думы удостоены также три человека: заведующая детским садом с приоритетом познавательно-речевого развития №33 «Огонек» Светлана Сальникова; генеральный директор Псковского хлебокомбината Виктор Почернин; директор средней школы №47 Андрей Мануйлов.
Напомним, на 39-й сессии ПГД было также принято решение о награде председателя региональной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раису Кузину.
Медали и грамоты планируется вручить на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города 23 июля.