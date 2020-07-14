Общество

Госархив Псковской области готовится к запуску сайта «Без срока давности»

Государственный архив региона ведет работу над созданием сайта «Без срока давности. Псковская область». Его авторы намерены собрать на одной площадке максимальное количество материалов о преступлениях фашистов на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Ресурс разработан в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в госархиве, на сайте будет несколько разделов. «Документы» - здесь будут открыты для широкой общественности хранящиеся в архиве документы, сейчас идет их оцифровка и описание. Например, специалисты госархива ведут набор рукописных текстов. Специальный раздел «Новости» расскажет читателям о мероприятиях и акциях, о публикациях в средствах массовой информации по теме проекта. В разделе «Оккупация» представят истории, основанные на архивных документах.

«Для нас это очень важный проект. Да, о войне, об оккупации, о страшных страницах истории сказано и написано довольно много. Но документальные свидетельства тех событий могут сказать гораздо сильнее и громче о происходившем на территории Псковской области. Вот почему мы решили создать сайт со свободным доступом к этим материалам», - рассказал директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

На портале появится интерактивная карта с местами преступлений. Точки на нее будут наноситься в соответствии с архивными документами.

«В целях максимального освещения этой сложной темы абсолютно все материалы переведены будут переводиться на английский и немецкий языки. Мультиязычность сайта реализована уже сейчас», - отметил руководитель архива.

На сайте будут размещены материалы конференции «Без срока давности», прошедшей в Пскове в 2019 году. Сборник этих документов вышел в июне 2020 года. Также в дальнейшем сайт планируется наполнять видеоконтентом.