Общество

Россиянки стали больше тратить на «пляжный сбор»

Траты россиянок на минимально необходимый набор вещей для пляжного отдыха, куда входят шорты, футболка, купальник, босоножки, крем для загара и солнцезащитные очки, за год выросли на 2% - до 5285 рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Данные поступили с более чем 900 тысяч касс со всей России.

«Средний чек затрат на покупку минимального женского пляжного набора, составил 5258 рублей, что на 2% выше, чем в июле прошлого года», - приводит результаты исследования РИА Новости.

По данным аналитиков, за год больше всего вырос средний чек на покупку крема для загара - на 14% (до 228 рублей), на солнечные очки он увеличился на 4% (до 771 рубля), на босоножки - на 3% (до 1420 рублей), на футболки - на 2% (до 632 рублей). При этом на 11% подешевели шорты (до 1009 рублей) и на 2% - купальник (до 1198 рублей).

В период жаркой погоды июля, который также пришелся на время реализации отложенного спроса в сегменте моды, наблюдался заметный рост продаж в натуральном выражении - в среднем более чем на 30% по сравнению с показателем годом ранее. При этом в июне снижение продаж по этой группе товаров составляло порядка 25%.