Общество

Боровшихся с COVID-19 медиков предлагают отправить на досрочную пенсию

Медработникам, которые борются с заболеванием COVID-19, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию. Об этом рассказали в партии «Единая Россия», которая организовала общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса.

Это предложение поддержали в профильном комитете Госдумы по труду, а также в других фракциях, пишет газета «Известия».

В «Единой России» также заявили, что в ближайшее время общественная приемная партии проведет всероссийский опрос на тему поправок в Трудовой кодекс, которые касаются новых условий работы в удаленном режиме. В соответствии с Трудовым кодексом России есть опасные профессии. «Вопрос, связанный с условиями работы при COVID-19, тоже можно сравнить с определенным риском, ведь известно, что многие медработники заразились, переболели, получили серьезные осложнения, а некоторые ушли из жизни», — отметили эксперты.

В Минтруде рассказали, что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, работающих с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19. По предложению министерства, он должен исчисляться по схеме «день за три». Документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве.

В оппозиционных парламентских фракциях заявили о готовности поддержать инициативу «Единой России».