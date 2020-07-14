Общество

Минобороны объявило о завершении весеннего призыва

Завершилась весенняя призывная кампания в армию РФ, сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

Как говорится в публикации на сайте военного ведомства, на военную службу в этот период были направлены 135 тыс. человек, пишет Росбалт.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса военкоматы работали в усиленном противоэпидемическом режиме. В частности, беседы с призывниками проводились по телефонам или по видеосвязи, а перед отправкой к месту службы все призывники были протестированы на COVID-19.