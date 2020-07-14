Общество

Псковское сельхозпредприятие выплатило долги по зарплате

Руководство сельхозпредприятия ООО «Алок» не выплачивало зарплату своим сотрудникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что 15-ти работникам предприятия не выплачена в полном объеме заработная плата с января 2020 года на общую сумму более 820 тысяч рублей.

В этой связи в адрес директора ООО «АЛОК» было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и выплаты работникам денежной компенсации в порядке, предусмотренном статьей 236 ТК РФ (материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику).

В следственный орган были направлены материалы дела для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании в отношении директора общества.

В результате принятых мер нарушения закона устранены, заработная плата работникам ООО «АЛОК» выплачена в полном объеме с учетом денежной компенсации.