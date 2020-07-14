Общество

Вирусологи объяснили ошибки тестов на коронавирус

Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович объяснила, почему тесты на коронавирус иногда дают ошибочные результаты. Об этом сообщает РБК.

Так, некоторые тесты имеют низкую чувствительность, в связи с чем не всегда точно определяют, активен ли еще вирус или уже побежден иммунитетом.

По ее словам, в России используют порядка 16 тестов на COVID-19 с различной чувствительностью. У большинства из них она составляет 95-96%.

При этом Попович подчеркнула, что проведение исследования все-равно является необходимым, особенно при наличии симптомов. В таком случае она посоветовала сдавать несколько тестов.