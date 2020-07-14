Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 41. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном оперштабе по ситуации с COVID-19.
На данный момент проведено 55 853 исследований (за сутки 668), подтверждено 3354 случая коронавируса (27 за сутки). Выздоровели 1862 человек (+128 за сутки), умер 41. При этом за минувшие сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.
Статистика по районам:
- Псков – 1006
- Великие Луки – 667
- Бежаницкий район - 35
- Великолукский район – 173
- Гдовский район – 73
- Дедовичский район – 44
- Дновский район - 102
- Красногородский район – 24
- Куньинский район –30
- Локнянский район - 10
- Невельский район - 118
- Новоржевский район – 20
- Новосокольнический район - 61
- Опочецкий район – 39
- Островский район – 245
- Палкинский район - 42
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 96
- Порховский район - 140
- Псковский район – 274
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 10
- Пыталовский район – 16
- Себежский район – 23
- Стругокрасненский район – 41
- Усвятский район – 18.