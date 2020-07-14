Общество

Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 41

Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 41. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном оперштабе по ситуации с COVID-19.

На данный момент проведено 55 853 исследований (за сутки 668), подтверждено 3354 случая коронавируса (27 за сутки). Выздоровели 1862 человек (+128 за сутки), умер 41. При этом за минувшие сутки зарегистрировано 2 летальных исхода.

Статистика по районам: