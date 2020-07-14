Общество

В Пскове на сэкономленные депутатами гордумы деньги благоустраивают школы

Сэкономленные в первом полугодии за счет командировок главы города Пскова, торжественных приемов и ремонта здания Псковской городской Думы средства в размере 1,4 млн будут направлены на благоустройство школ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Средства решили направить на социально значимые объекты. На замену оконных блоков в детской музыкальной школе №5 – 500 тысяч рублей, на благоустройство территории лицея №4 - 902,1 тысяч рублей», - пояснила региональный координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», глава города Пскова Елена Полонская.

В прошлом году депутаты ПГД сэкономили около 7 млн рублей. Сделать это удалось за счет сокращения расходов на сувениры и цветы, а также командировочных. Эти средства были также направлены на нужды школ.

Так, в лицее №4 отремонтировали крыльцо, которое в разрушенном состоянии пребывало более 10 лет. Теперь входная группа оборудована: обновлены ступеньки, крыша, освещение. Раньше крыльцо служило только пожарным выходом, теперь его будут использовать и как вход для учащихся начальной школы.

В актовом зале детской музыкальной школы №5 были установлены новые окна с затемнением, устранены протечки, покрашены стены и смонтирована современная система отопления.

Инициатива об экономии бюджетных средств принадлежит региональному координатору партпроекта «Крепкая семья», главе Пскова Елене Полонской.

«Уверена, что это не последняя экономия в текущем году: новый учебный год в связи карантинными мероприятиями ожидается непростой, возможно, дополнительные средства понадобятся для соблюдения санитарных правил в школах и детских садах», - подытожила Елена Полонская.