Общество

Как использовать электронную подпись, рассказали в Кадастровой палате

Все больше людей используют в работе и повседневной жизни электронную подпись (ЭП). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Кадастровой палате по Псковской области.

ЭП позволяет получать и предоставлять документы в электронном виде, а именно:

совершать юридически значимые сделки с недвижимостью;

пользоваться государственными услугами на портале «Госуслуги» и иных государственных и муниципальных сайтах;

работать с системами межведомственного электронного взаимодействия;

сдавать отчетность в налоговые органы;

отправлять банковские и иные документы через Интернет и многое другое.

Согласно Федеральному закону «Об электронной подписи», усиленная квалифицированная электронная подпись получается в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭП. Она позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ и обнаружить факт внесения изменений после момента его подписания. Такие подписи могут выдавать только аккредитованные Минсвязью удостоверяющие центры (УЦ).

«Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно, - отметил заместитель директора Кадастровой палаты по Псковской области Валерий Никин. - Он действителен на всей территории страны».

Подделать усиленную электронную подпись невозможно и при соблюдении правил эксплуатации, с которыми владелец сертификата ЭП должен быть ознакомлен в УЦ под подпись, нецелевое использование сертификата исключено.

Одним из самых доступных способов получения электронной подписи – это обращение в удостоверяющий центр Кадастровой палаты по Псковской области. Стоимость получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ниже среднерыночной и составляет 700 рублей. Срок действия сертификата – 15 месяцев.

Для получения электронной подписи необходимо:

зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru;

оформить заявку в личном кабинете.

После подтверждения личности квалифицированный сертификат становится доступным в личном кабинете для последующей работы.

По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону 8(8112) 649301, доб. 2123, по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru или в офис филиала по адресу: г. Псков, улица Рабочая, 11.