Общество

Сервис по распознаванию снимков компьютерной томографии стал доступен псковичам

Сервис СберЗдоровье и облачная платформа SberCloud, входящие в экосистему Сбербанка, запустили совместный проект по распознаванию снимков компьютерной томографии легких. Проект реализуется в течение месяца и будет доступен для всех желающих. Первая волна измерений рассчитана на тысячу пользователей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

С помощью нового проекта любой человек может загрузить на сайт свой КТ-снимок и получить его расшифровку в течение 5-10 минут. Результат придет на почту и в интерфейс сайта после завершения анализа. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные в Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка, и работает на вычислительных мощностях суперкомпьютера «Кристофари» компании SberCloud. Загрузить свой снимок можно здесь.

На сегодняшний день система умеет показывать в процентах пострадавшую часть легких, определять пораженные участки легких (матовое стекло и консолидация) и рассчитывать их общий объем. Размеченные DICOM-серии файлов можно скачать и посмотреть в любой программе для просмотра DICOM-снимков. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) - медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов обследованных пациентов.

Такой анализ позволяет пользователю самостоятельно оценить динамику при повторном исследовании КТ, чтобы следить за развитием заболевания не выходя из дома. Врачам сервис поможет быстро и просто расшифровывать снимки пациентов. На основе результатов автоматического анализа возможно реализовать приоритизацию рабочего списка рентгенолога и категоризировать исследования.

«Новые технологии обязаны не только развлекать, но и быть полезными населению. Здесь мы стоим на страже инноваций, и такого рода проект - очередное тому подтверждение, - отметил генеральный директор сервиса СберЗдоровье Дмитрий Петрухин. - Я выражаю искреннюю благодарность своей команде и команде банка, сумевшим быстро синхронизироваться и создать поистине качественный и полезный продукт».

Между тем генеральный директор SberCloud Евгений Колбин отметил, что «этот высокотехнологичный сервис целиком создан в экосистеме Сбербанка - от стадии концепции и разработки до предложения его в виде сервиса конечным пользователям». «Мы горды тем, что огромный потенциал суперкомпьютера "Кристофари" и наша облачная платформа AI Cloud используются в социально значимом медицинском проекте и делают доступной для врачей и пациентов инновационную медицинскую услугу», - подчеркнул он.