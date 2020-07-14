Общество

Более 170 молодых матерей прошли обучение в рамках нацпроекта «Демография» в Псковской области

172 молодых матери прошли обучение в рамках нацпроекта «Демография» в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Нина Бухмиллер сегодня, 16 июля, на пресс-конференции по вопросу реализации программ дополнительного образования для молодых матерей.

Переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, не работающих женщин и имеющих ребенка дошкольного возраста, осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». По словам эксперта, на эти цели выделено около 8,8 млн рублей из федерального бюджета. Программа рассчитана до 2024 года.

Нина Бухмиллер пояснила, что в 2020-м контрольный показатель составлял 159 человек - столько молодых матерей должны были пройти обучение за год. В результате дополнительное образование получили 172 женщины. «Мы выполнили контрольный показатель», - заявила эксперт.