Общество

Уровень безработицы вырос в Псковской области

Число безработных выросло в Псковской области. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Нина Бухмиллер сегодня, 16 июля, на пресс-конференции по вопросу реализации программ дополнительного образования для молодых матерей в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, на начало года уровень безработицы в регионе составлял 0,6%, на сегодняшний день - 3,4%. На 1 января число безработных в регионе составляло 2060 человек, на 15 июля - 10827 человек. Таким образом, отмечается рост в 5,3 раза.

В органы занятости населения к середине июля обратились 14485 человек, когда на 1 января таких людей было 7414, уточнила Нина Бухмиллер.