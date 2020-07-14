Общество

В России названы самые востребованные профессии в период коронавируса

Самой востребованной во время пандемии коронавируса стала профессия врача, передает РБК со ссылкой на Минэкономразвития.

Второй наиболее популярной профессией оказался грузчик, третье место заняли программисты, а следом за ними идут разработчики программного обеспечения и водители. В топ-10 самых востребованных профессий по версии Минэкономразвития также вошли директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.



Инженеры и слесари оказались во второй десятке и заняли 11 и 12 места соответственно. За ними следуют Data-аналитики, продавцы, кадровые специалисты и конструкторы. В топ-20 также вошли менеджеры по закупкам, технологи и юристы-консультанты. Одна из наиболее массовых профессий - охранники - оказалась лишь на 31-м месте.



В целом наибольшим спросом у работодателей пользуются представители профессий средней квалификации, на которые приходится 73% вакансий, отметили в Минэкономразвития. В то же время в период пандемии подскочила востребованность низкоквалифицированных специалистов, но это, скорее всего, вскоре пройдет, указали в ведомстве.



Эксперты Минэкономразвития также сравнили, насколько список наиболее востребованных профессий похож в России и США. Выяснилось, что рейтинги стран совпадают на 60%. В Соединенных Штатах наибольшим спросом также пользуются врачи и медсестры. А вот в Канаде эти профессии в топ не вошли: самыми востребованными там оказались аналитики и ИТ-специалисты.

Эксперты Института прогрессивного образования прогнозируют, что после окончания пандемии вырастет спрос на услуги сиделок, помощников по уходу, социальных работников, онлайн-врачей общей практики. Распространение COVID-19 приведет к повышенной заботе людей о своем здоровье и своих близких, пояснили они. Также после карантина станет востребованной помощь психологов по семейным вопросам и антикризисных консультантов и консультантов по личным финансам.