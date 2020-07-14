Общество

Денис Матвеев оценил возможность жителей Пскова и Великих Лук получать дистанционное образование

На 8 баллов из 10 оценил начальник управления цифрового развития и связи администрации области Денис Матвеев возможность жителей Пскова и Великих Лук получать дистанционное образование. Об этом он сообщил сегодня, 16 июля, на пресс-конференции по вопросу реализации программ дополнительного образования для молодых матерей в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, в основном техническая возможность по обеспечению дистанционного образования есть в Пскове и Великих Луках. В муниципалитетах ситуация сложнее из-за проблем с доступностью интернета.

«До 2024 года, по плану, 97% домохозяйств региона должны иметь доступ к Сети. Но это к 2024 году, а на сегодняшний день это проблематично», - сказал Денис Матвеев.

Кроме того, он добавил, что конечный результат дистанционного образования — получение знаний и качественной переквалификации, а не выполнение программы и освоение показателей.