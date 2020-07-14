Общество

Строительство детского сада в Неелово идет по графику

Строительство детского сада в деревне Неелово Псковского района идет по плану, отставания от графика нет. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и жилищному хозяйству Сергей Грахов в четверг, 16 июля, после рабочего выезда на объект. В осмотре также приняли участие начальник областного управления проектной деятельности Ольга Татаринова и глава Псковского района Наталья Федорова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Детский сад возводится по национальному проекту «Демография». Основные строительные работы на площадке завершены. В настоящее время проводится внутренняя отделка помещений. В группах, коридорах детского сада уложена плитка и покрашены стены. Готовится к монтажу потолочное покрытие.

При осмотре помещений строящегося детского сада особое внимание участники рабочего выезда уделили пищеблоку, где строительно-монтажные работы закончены и началась поставка кухонного оборудования.

Параллельно внутренним работам на объекте идет благоустройство территории. «Уже установлена часть террас, начат монтаж ограждения и уличного освещения. После завершения работ на прогулочных площадках будет уложено прорезиненное покрытие, высажен газон и организованы пешеходные дорожки», - рассказал представитель подрядной организации.

В ходе контроля также отмечалось, что аварийные деревья вблизи садика будут спилены, на их месте появятся новые саженцы. Подъезд и поход к садику организуют с двух сторон.

Сергей Грахов положительно оценил качество уже проведенных работ на объекте и поблагодарил подрядчика за соблюдение графика строительства. «Претензий по качеству нет и у представителей управления капитального строительства Псковской области, и у районной власти», - сказал он.

В свою очередь Наталья Федорова добавила, что строящийся объект будет самым большим дошкольным учреждением в муниципалитете - на 270 мест. «Детский сад станет филиалом Моглинской средней школы. Посещать его смогут дети Логозовской и Завеличенской волостей, а также малыши из близлежащих населенных пунктов. Это в полной мере решит в районе вопрос с очередями в дошкольные учреждения, в том числе для детей ясельного возраста», - подчеркнула глава района.