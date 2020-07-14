Общество

В Псковской области покраснели «тарелки»

В Псковской области растет количество подключений спутникового ТВ МТС. В апреле, мае и июне псковичи устанавливали «тарелки» МТС на 70% чаще, чем в эти же месяцы прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

На увеличение показателей повлиял не только фактор сезонности, но также непривычно раннее начало дачного сезона - значительная часть жителей региона, перешедших на удаленный режим работы или находящихся в вынужденном отпуске, переехали из Пскова и Великих Лук на дачи. Кроме того, как показывает статистика внутреннего роуминга, многие жители Москвы и Санкт-Петербурга также выбрали в качестве места для самоизоляции населенные пункты Псковской области.

«На сегодняшний день в России только МТС обеспечивает телетрансляции сразу во всех средах, предлагая абонентам кабельное, спутниковое, IPTV и приложение МТС ТВ. При этом мы разработали специальный выгодный тариф. Он позволяет одновременно подключить спутниковое ТВ и получить безлимитный интернет со скоростью до 10 Мбит/с сразу для нескольких устройств на треть дешевле, чем подключая каждую услугу по отдельности. Это значит, у жителей Псковской области появляется дополнительная возможность сэкономить, что особенно важно в текущих непростых условиях. Кроме того, мы постоянно радуем наших клиентов дополнительными бонусами. Например, в июле и августе новые абоненты спутникового телевидения в регионе получают гарантию на монтаж», - рассказала директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.