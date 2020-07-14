Общество

Более 9,5 тысяч безработных в Псковской области получают пособие

9691 безработных получают пособие в Псковской области. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Нина Бухмиллер сегодня, 16 июля, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Для сравнения, на начало года получающих пособие по безработице было 1761 человек. Кроме того, эксперт отметила, что изменилась структура получающих пособие - в прошлом году 11%, в этом 60% получают пособие по безработице в минимальном размере

Также Нина Бухмиллер заявила, что с 1 марта более 3 тысяч человек в регионе потеряли работу и встали на учет в связи увольнением и сокращением.