Общество

В псковской Росгвардии призвали владельцев оружия вовремя оплачивать штрафы

Правонарушители обязаны оплачивать штрафы не позднее 60 суток со дня вступления постановления по делу в законную силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области .

Несоблюдение этого требования в соответствии со статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет наложение двукратного штрафа или арест на срок до 15 суток. Кроме того, для владельцев гражданского оружия привлечение по данной статье является основанием для аннулирования разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия с их последующим изъятием.

Во избежание таких негативных последствий необходимо соблюдать установленные действующим законодательством требования. Получить информацию о неуплаченных административных штрафах в сферах государственного контроля за оборотом оружия, за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью можно по будням по телефону группы исполнения административного законодательства регионального управления Росгвардии (8112) 73-41-12.