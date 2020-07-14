Общество

Псковичи обсуждают новый асфальт в лесу

Лесную дорогу в Печорском районе закатали в асфальт, сообщает «МК в Пскове». Фотографии размещены в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователь соцсети пишет, что часть дороги, ведущей через лес к деревне Буравицы Печорского района, покрыли асфальтом. Причем покрытие уложено прямо на земле.

Пользователи сети шутят, что скоро можно ожидать появления дорожных знаков ограничения скорости, камеры фотовидеофиксации и пешеходного перехода.

«Как тебе такое, Илон Маск?» - подписал кадр автор снимка.