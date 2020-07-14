Общество

Названы сроки появления препарата от коронавируса в аптеках России

Российский препарат от коронавируса «Авифавир» может появиться в аптеках страны уже в июле. Такие возможные сроки назвал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев уточнил, что РФПИ ожидает одобрения аптечного применения препарата от Минздрава в текущем месяце. Он добавил, что у препарата есть противопоказания, поэтому его будут продавать по рецепту врача. Например, «Авифавир» нельзя принимать беременным и женщинам, которые намерены забеременеть. Глава фонда добавил, что врачи будут проговаривать с пациентами нежелательность планирования семьи во время приема препарата, передает «Интерфакс».

«Авифавир» стал первым препаратом от коронавируса в стране, Минздрав одобрил его 30 мая. В начале июня его включили в перечень рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Ранее его применяли для лечения лихорадки Эбола.

Кроме того, препарат начали поставлять на экспорт и направили в Белоруссию. Заявки на покупку выслали более 50 стран, в том числе Колумбия, Мексика, Перу, Саудовская Аравия. 14 июля препарат закупили несколько стран Латинской Америки, Саудовская Аравия и Болгария.