Общество

В KFC появятся наггетсы из напечатанного на 3D-принтере мяса

Наггетсы из напечатанного на 3D-принтере мяса в ближайшем будущем будут продавать в сети KFC.

Его сделают из растительных белков и специальной курятины, которую создали с помощью специальных технологий для клеточных мясных волокон. Для того, чтобы реализовать подобный проект, компания KFC обратилась за помощью к специалистам 3D Bioprinting Solutions, известной в качестве крупнейшего разработчика и производителя биопринтеров.

По данным сетевика, из всего меню посетители активнее всего заказывают крылышки, пишет российское информационное агентство «LIVE24».

«К сожалению, именно их и невозможно напечатать из-за присутствия кости, - рассказали авторы проекта. – В связи с этим нам пришлось остановить свой выбора на наггетсах».