Общество

Шествие «Бессмертного полка» отменили в России

Шествие «Бессмертного полка», намеченное на 26 июля, состоится в другой день. Решение о дате его проведения будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки, заявили в пресс-службе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«26 июля шествие не состоится, оно перенесено», — сказал собеседник «Интерфакса».

В четверг прошло заседание Центрального штаба движения, во время которого его представители изучили эпидемиологическую обстановку в 76 регионах, где есть представительства движения.