Общество

Пенсии ветеранам боевых действий предложили рассчитывать по-новому

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать пенсии отдельных категорий ветеранов боевых действий из 100 процентов денежного довольствия.

По закону военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия разных категорий военнослужащих и сотрудников ежегодно с 1 января 2013 года на 2% до постепенного достижения 100%. Однако в последние годы действие этого положения приостанавливается, сообщает «Парламентская газета».

Предлагается пенсии ветеранам боевых действий из числа лиц, проходивших военную и приравненную к ней службу, с 1 января 2020 года исчислять исходя из 100 процентов размера денежного довольствия, учитываемого при расчёте пенсии.

На проект получен отрицательный отзыв правительства.