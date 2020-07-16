Общество

Семинар для организаторов сентябрьских выборов прошел в Псковской области

Очередной обучающий семинар для организаторов сентябрьских выборов в Псковской области состоялся 16 июля в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель председателя областной Избирательной комиссии Сергей Кулаков, обучающий курс рассчитан на 16 занятий, в них участвуют председатели ТИКов, их заместители, секретари, а также председатели участковых избирательных комиссий.

В рамках семинаров им рассказывают о новшествах избирательного законодательства, тонкостях, связанных с формированием избирательных участков, организацией их работы, составлением списка избирателей, взаимодействием с правоохранительными органами, представителями СМИ и наблюдателями. Кроме того, участников обучающего курса учат работать в соцсетях, в частности, вести аккаунты территориальных избирательных комиссий «ВКонтакте» и «Инстаграме». В общей сложности обучением будут охвачены 557 человек.

Обучающие семинары проводит ПсковГУ. Сегодня под руководством сотрудников кафедры психологии и сопровождения развития ребенка коллективно участники семинара отрабатывали алгоритмы поведения в нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть на участке в день выборов.

«Такие семинары очень важны. Сотрудники участковых комиссий работают только на выборах, поэтому такое обучение позволяет им постоянно совершенствоваться», - пояснил Сергей Кулаков. Также он отметил, что всем слушателям предоставляются раздаточные материалы и презентации по каждому семинару, а также возможность повторно посмотреть их по видеозаписи.



По итогам обучающего курса все слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.