Общество

88 осужденных в Псковской области участвуют в шахматных турнирах

В рамках подготовки к участию в Общероссийской акции по одновременной игре в шахматы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, приуроченной к Международному дню шахмат, в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, активно проходят игры среди осужденных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Всего в учреждениях УФСИН на сегодняшний день действует 13 шахматных кружков, в которых занимается 88 участников из числа осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях. Согласно утвержденному расписанию интеллектуальные турниры в каждой колонии проходят по круговой системе и обязательно – с участием арбитра.

Стоит отметить, одновременная игра в шахматы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы пройдет 21 июля 2020 года в режиме видеоконференцсвязи. Приурочена она будет к Международному дню шахмат, который ежегодно отмечается 20 июля.