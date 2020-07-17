Выгодную ставку по кредиту «Сезонный» предлагает Сургутнефтегазбанк

Планируете серьезные покупки? Воплощайте задуманное с кредитом «Сезонный» от Сургутнефтегазбанка.
Процентная ставка – от 7,3% годовых за первый год!
Сумма кредита: от 300 000 до 5 000 000 рублей.
Срок кредитования: от 2 до 5 лет.
Процентная ставка 7,3% годовых действует в первые 12 месяцев кредитования при оформлении страхования по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» на весь срок пользования кредитом. С 13 месяца и до окончания срока кредитования ставка составляет от 11,5% до 16,5% годовых в зависимости от срока кредита и наличия страхования.
При неоформлении страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» процентная ставка - 18% годовых на весь срок кредитования.
Не откладывайте важные покупки, подайте заявку на кредит.
Основные требования к заемщику: возраст от 21 года до 70 лет; возраст заемщика/созаемщика на момент возврата кредита по договору не должен превышать 70 лет. Стаж работы: не менее 6 месяцев на последнем месте работы. Уровень заработной платы: не менее 15 000 руб. Адрес регистрации: Сургут и Сургутский район, Нефтеюганск и Нефтеюганский район, Тюмень и Тюменский район, г. Москва, Московская область, Тверская область, Кириши, Киришский район, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область.
Место работы: ограничения по организации – работодателю отсутствуют. Соответствие заемщика установленным требованиям не является обязанностью банка выдать кредит.
Подробная информация по ссылке https://www.sngb.ru/products/consumer-credits/sezonnyy.
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