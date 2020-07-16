Общество

Губернатор поручил сохранить максимум деревьев при реконструкции улицы Ленина в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 16 июля, провел совещание по вопросу капитального ремонта проспекта Ленина в городе Великие Луки. В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Василий Осипов, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, руководство Великих Лук и представители общественных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Глава региона отметил, что проект реконструкции центральной улицы города - крайне важный и достаточно дорогостоящий. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

Глава города Николай Козловский проинформировал, что требуется заменить не только дорожное полотно проспекта, но и коммуникации, находящиеся под ним. «Инженерные сети, в частности, водоотвод, хозяйственно-бытовая и ливневая канализации исчерпали свой срок службы. Причем, чтобы правильно расположить все коммуникации, создать благоприятные условия для их функционирования и обслуживания, необходимо расширение проспекта. В этом случае под снос попадает часть липовой аллеи», - отметил он, добавив, что в настоящее время после корректировки проекта более чем в 2 раза сокращено число деревьев под сруб.

Михаил Ведерников обратил внимание, что информация о вырубке лип вдоль проспекта Ленина вызвала большой общественный резонанс. От граждан поступило множество обращений, в том числе и в социальных сетях. Вместе с тем губернатор подчеркнул, что проект реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках еще окончательно не принят.

Глава региона отметил, что должно быть сохранено максимальное число деревьев на липовой аллее, а спиленные насаждения необходимо в полном объеме компенсировать. Проконтролировать эту работу губернатор поручил руководству муниципалитета. «Если невозможно посадить деревья вдоль дороги, то можно предусмотреть дополнительное озеленение в ближайших дворах. Важно, чтобы сохранился микроклимат этой части города», - подчеркнул губернатор и предложил подключить к решению вопроса озеленения и благоустройства города ТОСы и жителей Великих Лук.

Член общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления Наталья Мельникова добавила, что в настоящее время ведется разъяснительная работа с населением города по вопросу корректировки проекта реконструкции проспекта Ленина, а также планам по озеленению этой части города.

В продолжение разговора губернатор обозначил, что реконструкция проспекта Ленина станет частью важного проекта по возвращению на городские маршруты общественного транспорта большой вместимости. «Для беспрепятственного курсирования автобусов нужны дороги, отвечающие современным требованиям, а также просторные остановочные карманы», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что правительством РФ выделены средства в размере 1,3 млрд рублей на покупку почти 200 пассажирских автобусов, часть из которых будет передана в Великие Луки. Добавим, что в ходе совещания были также рассмотрены вопросы организации на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова подземных пешеходных переходов.