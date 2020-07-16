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Общество

Новые сотрудники поступили на службу в псковскую полицию

16.07.2020 19:41|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 16 июля, группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу в комнате истории городской полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве. 

Полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Присягу принял помощник начальника управления - начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову полковник внутренней службы Артур Зинин. Он призвал молодых стражей порядка качественно выполнять возложенные на них служебные обязанности, с честью и достоинством нести высокое звание сотрудника органов внутренних дел.

С этим знаменательным событием собравшихся поздравили командир отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Виктор Ежов, а также представители совета ветеранов и Общественного совета при УМВД. Они пожелали виновникам торжества успехов в службе, постоянного повышения уровня профессионального мастерства, карьерного  роста и верности долгу.

Теперь юноши и девушки приступят к выполнению своих обязанностей в ОГИБДД, отдельном батальоне патрульно-постовой службы, а также отдельной роте охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову. 

Фото Елены Ивановой

Теги: #умвд россии по псковской области #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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