Общество

Новые сотрудники поступили на службу в псковскую полицию

Сегодня, 16 июля, группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу в комнате истории городской полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Присягу принял помощник начальника управления - начальник отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову полковник внутренней службы Артур Зинин. Он призвал молодых стражей порядка качественно выполнять возложенные на них служебные обязанности, с честью и достоинством нести высокое звание сотрудника органов внутренних дел.

С этим знаменательным событием собравшихся поздравили командир отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Виктор Ежов, а также представители совета ветеранов и Общественного совета при УМВД. Они пожелали виновникам торжества успехов в службе, постоянного повышения уровня профессионального мастерства, карьерного роста и верности долгу.

Теперь юноши и девушки приступят к выполнению своих обязанностей в ОГИБДД, отдельном батальоне патрульно-постовой службы, а также отдельной роте охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову.

Фото Елены Ивановой