Общество

Проект о преимуществе детей из многодетных семей при зачислении в вузы рассмотрят в Госдуме

Группа сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой внесла в Госдуму законопроект о предоставлении преимущественного права зачисления на программы бакалавриата и специалитета детям из многодетных семей. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об образовании в РФ». Проект предлагает дать детям из семей, имеющих трех и более детей, преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Порядок предоставления такого права установит правительство РФ. Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы уверены, что нововведение будет способствовать совершенствованию системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния семей с детьми. Они напоминают, что в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил, что в основе долгосрочной политики поддержки семьи должны стоять конкретные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, в том числе многодетные семьи.

Так, среди основных долгосрочных ориентиров стратегического развития страны на период до 2030 года обозначено в том числе создание необходимых условий для обеспечения возможности каждому человеку вне зависимости от уровня доходов семьи, в которой он родился, получить качественное образование и реализовать свои таланты. «Вопросы поддержки многодетных семей определены руководством страны в качестве приоритетных и требуют принятия соответствующих решений в различных сферах жизнедеятельности граждан, включая систему образования», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.