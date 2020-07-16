Общество

Палестину не обнаружили на картах Google

Сервис Google Maps перестал показывать на картах Палестину. В компании это объяснили стремлением объективно отображать спорные области, используя для обозначения границы серую пунктирную линию, пишет РИА Новости.

Теперь при поисковом запросе «Палестина» на карте отображаются соседние государства.

«Наш подход к изображению территорий на картах не поменялся. Google использует информацию ряда картографических организаций и источников при принятии решений о том, как изобразить спорные границы», — прокомментировали в пресс-службе Google пропажу Палестины с карт.

Представители компании добавили, что Google сохраняет нейтралитет в отношении геополитических споров.