Общество

Современную детскую площадку начали строить на проспекте Гагарина в Великих Луках

В Великих Луках во дворе домов №139 и 139 корпус 1 по проспекту Гагарина началось строительство большой детской площадки. Об этом пишет «Великолукская Правда Новости».

Стоит отметить, что детская площадка возводится в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды.

«На объекте будут установлены турники, уличные тренажеры, игровые комплексы, качели и скамейки. Рекреация будет интересна как подросткам, так и малышам», - сообщил депутат Гордумы Сергей Федосеев, на округе которого ведется строительство новой площадки.

Фото «Великолукская Правда Новости»