Общество

Число вылечившихся за сутки в 4 раза превысило число заболевших COVID-19 в Псковской области

В Псковской области число выздоровевших в четыре раза превысило число заболевших СОVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Всего на данный момент в регионе подтверждены 3372 случая коронавируса (+18). Выздоровели 1938 человек, в том числе 76 за прошедшие сутки. Умер 41 человек.

«В активных очагах только +1 случай на «Йура Корпорейшн», - написал губернатор. - К сожалению, при этом добавилось еще +2 смерти, отчеты по которым пришли после прохождения пика заболевания. Соболезную всем родственникам и близким умерших от COVID-19. Берегите себя и соблюдайте все требования Роспотребнадзора!»

По его словам, если в регионе будет сохраняться та же динамика в отношении числа новых случаев, через две недели можно будет выйти на третий этап снятия ограничений.