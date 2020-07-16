Общество

Эксперт оценил демографические последствия пандемии в России

Прирост смертей, вызванных COVID-19, не приведет к демографическому кризису в России, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Ежегодная убыль населения в России составляет около 1%, на том же уровне держится и рождаемость. Смерти, вызванные коронавирусом, не повлияют на эту ситуацию. Если мы посмотрим на статистику смертности, то из-за жары 2010 года в Москве было более 50 тысяч смертей в Центральной России. Коронавирус, если мы возьмем общий показатель смертности, то прирост смертности для Москвы за первый квартал составляет 11 тысяч смертей, для Санкт-Петербурга — 3,5 тысячи. Замечу, что в России за 2019 год было зарегистрировано 1,798 тысячи смертей», - цитирует Тавадяна РИА Новости.

Он также отметил, что пик смертности в России, как и в Европе, уже пройден.

«Еще долго будут регистрироваться летальные исходы от COVID-19, но высокого прироста смертности не ожидается. Прогнозируется, что прирост ежегодного показателя смертности за 2020-й не будет таким заметным. Кроме того, погибают от коронавируса в основном люди старше 65 лет, которые также не могут сильно влиять на показатель рождаемости», - уточнил эксперт.