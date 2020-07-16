Общество

Отправить россиян в фитнес-клубы за счет бюджета предлагают депутаты

Чтобы стимулировать спрос россиян на услуги небольших спортивных центров и школ, государство может ввести социальные сертификаты для различных категорий населения.

Такая мера вошла в концепцию поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере физкультуры и спорта, которую разработали в комиссии Госдумы по поддержке МСП. 15 июля депутаты получили положительный отзыв на документ от министерства экономического развития, сообщил «Парламентской газете» зампредседателя комиссии Айрат Фаррахов.

Концепция включает как антикризисные меры, так и поддержку спортивной индустрии на перспективу, уточнил он. Среди прочего, в ней предлагается создать целевую программу по стимулированию спроса на спортивные услуги.

«Это может быть сделано и в виде социального вычета. Или этот формат можно подключить к программам реабилитации, ведь во многих случаях она может проходить с привлечением специалистов и мощностей, которые есть у физкультурно-оздоровительного сектора. Это может быть и программа по выдаче таких сертификатов, например, малоимущим гражданам», — обозначил возможные варианты программы Айрат Фаррахов.

Последнее предложение состоит в том, чтобы граждане определенных категорий могли получать от государства социальные сертификаты (ваучеры), по которым они могли бы посещать занятия в спортклубах, фитнес-центрах или частных физкультурных школах.

Айрат Фаррахов уточнил, что на данном этапе законодатели согласовывают саму идею такой программы, а конкретные детали будут проработаны позднее.