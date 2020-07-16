Общество

Маловероятной назвал эксперт вторую волну коронавируса в России

Второй волны коронавирусной инфекции в России, скорее всего, не будет, так как она свойственна тем странам, которые соблюдали более жесткий карантин. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, в РФ ограничительные меры в связи с пандемией соблюдало менее 80% населения, что является необходимым для прекращения распространения заболевания. В результате, благодаря подобной недисциплинированности, страна будет наблюдать значительное число новых случаев еще некоторое время, но при этом можно не опасаться второй волны COVID-19, пишет «РИА Новости».

Тавадян добавил, что динамика заболеваний сохранится до того момента, пока не переболеют 70% населения и не будет выработан коллективный иммунитет либо не появится вакцина от коронавируса. Ученый заявил, что массовая вакцинация начнется не ранее 2021 года.

По его словам, на данный момент в разработке находится около 150 вакцин, из них 23 вакцины уже испытываются на людях, четыре находятся в последней стадии тестирования, а для массовой вакцинации одобрена только одна вакцина.

Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в I квартале 2021 года, когда в России с высокой долей вероятности будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса. Он отметил, что до сентября коллективного иммунитета в стране еще не будет выработано, а значит, сохранится, скорее всего, нынешний темп заболеваемости, с которым российская система здравоохранения полностью справляется.