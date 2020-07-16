Общество

Следователь рассказала о новых деталях в деле об убийстве царской семьи

Cтарший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова раскрыла новые детали дела об убийстве царской семьи Романовых.

Молодцова отметила, что на данный момент удалось установить некоторых участников, причастных к убийству в Ипатьевском доме. По ее словам, после окончания всех экспертиз по совокупности будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка, пишут «Известия».

Также Молодцова рассказала, что во время следственных экспериментов были исключены некоторые версии. Так, например, в ходе расследования была опровергнута версия о том, что тела убитых уничтожили, используя серную кислоту и огонь. Она пояснила, что при нанесении на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляется процесс их последующего сожжения.

Кроме того, следователь рассказала, что в помещении, которое по размерам совпадало с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царской семьи. «Это опровергло доводы некоторых исследователей о том, что в такой маленькой по размерам комнате не могли разместиться 11 потерпевших и участники расстрела», — подчеркнула она.

В 1999 году расследование дела об убийстве было завершено, но в 2007 году его возобновили после обнаружения останков цесаревича Алексея и его сестры Марии.

В 2015 году патриарх Кирилл обратился к правительству России с просьбой провести «дополнительные идентификационные исследования». С этой целью эксгумировали останки Романовых, захороненные в 1998 году в Петропавловском соборе Петербурга, чтобы изъять образцы Николая II и Александры Федоровны. После этого Соловьев был отстранен от расследования.

В настоящее время делом занимается Марина Молодцова. Следственные мероприятия проводятся с участием представителей РПЦ.