Общество

Пик эпидемии коронавируса преодолели все российские регионы

Официальная статистика по коронавирусу показывает, что все российские регионы прошли пик заболеваемости, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА Новости.

«Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя», - сказал Тавадян.

По словам эксперта, регионы можно разделить на несколько групп в зависимости от динамики распространения заболевания. Так, в «зеленых» регионах идет существенное снижение заболеваемости. К ним относятся 16 регионов, в том числе Московская, Тверская и Пензенская области, а также Карачаево-Черкесия, Забайкалье, Дагестан и Чечня, пишет РБК.

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В группе «желтых» регионов, для которых характерно медленное снижение заболеваемости, находятся 32 региона. Среди них Москва, Новгородская, Ярославская, Ленинградская и Калужская области, а также Северная Осетия, Карелия, Татарстан и Ханты-Мансийский округ.

В «светло-красных» регионах положение удовлетворительное, там ожидается снижение, сообщил Тавадян. В эту группу эксперт отнес 21 регион, в том числе Санкт-Петербург, Хабаровский край, а также Смоленскую и Новосибирскую области.

В группу «красных» регионов, которые еще «находятся в зоне сильной турбулентности», Тавадян включил 15 регионов, среди которых Оренбургская, Кемеровская, Самарская области, Крым, и Алтайский край.

Как пояснил Тавадян, регионы разделены по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости — R. R — это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19.