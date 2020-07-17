Общество

Рост количества некачественных детских товаров наблюдается в России

В России доля некачественных детских товаров за последние семь лет выросла вдвое. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В основном ведомство фиксировало нарушения в категориях «обувь» и «трикотажные изделия, одежда и продукция из текстиля, кожи». Больше всего замечаний — к маркировке товаров, пишет газета «Известия». На них не было бирок, а также других признаков идентификации. С 1 июля в России маркировка стала обязательной для некоторых из категорий детских товаров.

Как отметили изданию эксперты, основные проблемные зоны — большая доля контрафакта на рынке (нелегальный оборот одежды достигает 29 процентов), вредные составы, используемые при изготовлении игрушек, а также слабая регуляторная часть процесса. По одной из версий, в стране нужно создать «институт непрерывного мониторинга вреда, причиняемого потребительскими товарами здоровью людей и окружающей среде», который обеспечит неотвратимость ответственности производителей.

По словам производителей товаров, падение доходов населения также способствует росту доли некачественной детской продукции.