Общество

В псковском питомнике выхаживают новорожденных бельчат

Шесть новорожденных бельчат привезли в псковский питомник в деревне Погорелка. Дерево, в котором они жили, было спилено, сообщает ГТРК «Псков».

Сначала бельчат держали под специальной инфракрасной лампой, а позже поместили в корзину с собачьей шерстью, чтобы было тепло. Хозяйка питомника кормит их кошачьим кормом из шприца. Первый раз - в шесть утра, потом - каждые два часа.

«Такие же истории были в прошлом году. Люди валят деревья, и потом выясняется, что на этом дереве проживала белка. В итоге они остаются без мамы и без дома. Они, естественно, сами расстроились, они не знали, что там проживают бельчата. Поэтому я обращаюсь: когда люди уничтожают дерево, рубят по каким-то причинам его, то надо посмотреть - может быть, это чей-то дом», - сказала хозяйка питомника Оксана Мельниченко.

Сейчас бельчата в безопасности. О возвращении в дикую природу речи не идет, они не смогут добывать еду и защищаться от хищников. Поэтому останутся в питомнике.