Общество

Родители не спешат возвращать детей в дошкольные учреждения Острова

С 13 июля все детские сады Островского района начали работать в обычном режиме, однако родители не спешат вести туда детей. Об этом пишет газета «Островские вести».

Фото: газета «Островские вести»

Никаких ограничений сейчас нет, родители должны только предоставить медицинскую справку, подтверждающую, что ребенок здоров. В группах прибавилось всего 10 детей. До пандемии дошкольные учреждения посещали около 1200 детей. В настоящее время во всех детсадах района пребывают всего 206 малышей.

В управлении образования Островского района сообщили, что в дошкольных учреждениях соблюдаются все санитарные нормы. Более того, они усиливаются. Соблюдаются в детских садах и новые СанПины.