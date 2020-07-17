Общество

В Опухликах открылась первая смена лагеря «Страна Героев»

Первая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев» пройдет на территории лагеря «Звездный» в Опухликах с 16 по 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Лагерь будет работать по пяти тематическим направлениям: «Защитники», «Хранители истории», «Пост №1», «Волонтеры Победы», «Медиа Победы», которые посвящены 75-й годовщине Великой Победы.

В рамках реализации проекта «Страна Героев» активисты, участники движения «Юнармия», спортсмены, отличники учебы - практически 1000 школьников Псковской области за три смены лагеря получат навыки по боевой и тактической подготовке, пройдут школу выживания человека в экстремальных условиях, создадут модель действующей военной базы, научатся вести раскопки на местах боев, поучаствуют в торжественной смене караула, отрепетируют парадный строевой шаг, узнают, как работали военные репортеры, и создадут свою документально ленту, посвященную 75-летию Победы в ВОВ.

«В условиях нештатной ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой, соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора. Также соблюдены все меры защиты для санитарной безопасности пребывающих в лагере инструкторов и педагогов», - заверила программный директор военно-исторического лагеря «Страна Героев» Ольга Белогородцева.

Старт проекта «Страна Героев» состоялся в 2019 году в трех регионах России. За лето в общеразвивающей программе проекта приняли участие 4300 школьников. В 2020 году регионами-участниками стали Псковская область, Башкортостан, Республика Северная Осетия-Алания, Волгоградская и Астраханская области, которые примут 5 000 детей.