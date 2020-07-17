Общество

Сбербанк начал заключать электронные трудовые договоры

Сбербанк сделал еще один шаг на пути цифровизации кадровых процессов внутри компании. Банк в числе первых присоединился к государственной инициативе (122 ФЗ), позволяющей подписывать документы, связанные с трудовой деятельностью в электронном виде. В том числе трудовой договор, который заключается между работодателем и сотрудником при приеме на работу, сообщили в банке.

До настоящего времени трудовой договор был одним из документов, для подписания которого, согласно требованиям закона, была необходима подпись сотрудника на бумажном носителе. Теперь это можно делать с использованием цифровой подписи.

Электронный документооборот представлен во всех сферах профессиональной деятельности сотрудников Сбербанка, постоянно внедряются новые сервисы и улучшаются существующие. Более 80% наиболее востребованных HR-сервисов уже переведены в мобильное приложение, которым пользуются более 90% сотрудников банка.

«Инструменты и процессы HR меняются в цифровую сторону – это в наши дни происходит естественно и очень быстро. Бывает, что закон отстаёт от жизни, как это было с оформлением трудовых договоров. Теперь, с внедрением этого важного новшества, будет больше порядка, удобства, прозрачности. К тому же электронное оформление на работу в масштабе Сбербанка сэкономит в год около 7 млн листов бумаги», - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина.