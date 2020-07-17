Общество

Сервис «Безопасный бизнес» поможет предупредить риск блокировки

В Сбербанк Бизнес Онлайн запущен сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным клиентам отслеживать риск блокировки и избегать комплаенс-ограничений, связанных со 115-ФЗ, сообщили в банке.

Банки обязаны отслеживать операции по счетам и ограничивать те, которые соответствуют критериям сомнительных по закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма». Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» анализирует все финансовые события клиента, рассчитывает и показывает в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России. Таким образом, сервис помогает клиенту отслеживать корректность его финансовых операций и минимизировать риск получения комплаенс-запросов от банка.

Сервис интегрирован в интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн и не требует дополнительной установки.

«Часто клиенты по неосторожности ведут бизнес так, что банку приходится запрашивать пояснения и документы относительно их деятельности. Для предпринимателя получение такого запроса от банка - это всегда болезненная ситуация. Во-первых, потому что он обязан оперативно отреагировать на него: представить пояснения и необходимые документы - иначе банк может приостановить возможность в дистанционном режиме пользоваться средствами на счёте, что негативно повлияет на бизнес клиента. Во-вторых, он часто не понимает, чем привлек внимание обслуживающего банка, что сделал не так. Сервис "Безопасный бизнес" разъясняет предпринимателю, какие операции могут стать подозрительными для банка, помогает действовать в безопасной зоне и избегать риска получения подобных запросов», - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов.