Общество

Началась внезапная проверка войск Западного военного округа

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения началась в России, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

По его словам, такое решение принял Верховный главнокомандующий ВС России, президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов», - сказал Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства в Национальном центре управления обороной.

Он заявил, что это мероприятие спланировано для оценки способности Вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020».

Министр также сообщил, что в ходе проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.