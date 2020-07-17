Общество

Еще одного пациента с коронавирусом не смогли спасти в Псковской области

Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 42. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе по ситуации с COVID-19.

На данный момент проведено 56 633 исследований (598 за сутки). Всего подтверждено 3372 случая заражения коронавирусом (+18). Выздоровели 1938 человек (за сутки 76), умерли 42(+1).

Статистика по районам: