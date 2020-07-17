Еще одного пациента с коронавирусом не смогли спасти в Псковской области

Число умерших от коронавируса в Псковской области увеличилось до 42. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном штабе по ситуации с COVID-19.
На данный момент проведено 56 633 исследований (598 за сутки). Всего подтверждено 3372 случая заражения коронавирусом (+18). Выздоровели 1938 человек (за сутки 76), умерли 42(+1).
Статистика по районам:
- Псков – 1010
- Великие Луки – 674
- Бежаницкий район - 35
- Великолукский район – 174
- Гдовский район – 73
- Дедовичский район – 47
- Дновский район - 102
- Красногородский район – 24
- Куньинский район –30
- Локнянский район - 10
- Невельский район - 118
- Новоржевский район – 20
- Новосокольнический район - 61
- Опочецкий район – 39
- Островский район – 245
- Палкинский район - 42
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 96
- Порховский район - 141
- Псковский район – 276
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 10
- Пыталовский район – 16
- Себежский район – 23
- Стругокрасненский район – 41
- Усвятский район – 18.