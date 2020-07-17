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Общество

«Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств

17.07.2020 14:19|ПсковКомментариев: 0

В условиях пандемии коронавируса в России принят ряд законов, которые, с одной стороны, защищают рынок лекарств от фальсификации, а с другой — упрощают к ним доступ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Единой России».

Правительство при активном участии «Единой России» разработало законопроект о дистанционной продаже лекарств. Пока этим инструментом могут пользоваться только аптеки, которые проработали на рынке не менее одного года, имеют лицензию, разветвленную сеть (не менее десяти филиалов), сайт, оборудованные помещения и курьерскую службу. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, закон о дистанционной продаже лекарств вступил в силу в апреле и уже доказал свою эффективность.

«Тем не менее там есть определенные ограничения для продавцов. Это направление необходимо развивать для укрепления конкуренции и повышения качества услуг. И, конечно, доступности препаратов для конечного потребителя. Партия уже подготовила ряд конкретных предложений на этот счет, в ближайшее время обсудим их с Минздравом, Росздравнадзором и участниками рынка», — заявил он.

Также партия намерена предложить наработки в области госзакупок лекарств. Они позволят снизить стоимость контрактов и обеспечить доставку препаратов в самые отдаленные и труднодоступные районы страны.

Кроме того, «Единая Россия» в регионах следит за тем, чтобы гражданам не продавали контрафактные препараты и не завышали цены на медикаменты. «Обо всех подобных случаях наши коллеги на местах оперативно направляют информацию в контролирующие и правоохранительные органы. Решаем этот вопрос и на законодательном уровне. Например, с 1 июля этого года вступили в силу новые правила маркировки лекарств. Эта мера позволяет каждому человеку отследить легальность происхождения препарата, дату и место его изготовления», — пояснил Андрей Турчак.

Однако, по его словам, существует угроза удорожания лекарств и снижения доли недорогих препаратов на рынке. Такого рода обращения поступают в общественные приемные партии. В этой связи «Единая Россия» подготовила поправки в закон об обязательной маркировке — теперь у правительства есть право отложить ее до 1 октября. Это особенно важно в постпандемический период, когда потребность в лекарствах явно не будет снижаться, но при этом предполагаемый рост цен лишит людей возможности их купить.

По сути, новые предложения — это продолжение мер поддержки граждан, которые «Единая Россия» совместно с правительством реализовала в период пандемии.

Напомним, в Общенациональный план по восстановлению экономики вошло предложение единороссов по сдерживанию цен на лекарства за счет прямого субсидирования и льготного кредитования для производителей препаратов при закупке фармсубстанций.

Кроме того, правительство учло инициативу «Единой России» об упрощении регистрации лекарств для тяжелобольных детей. Ее партия разработала совместно с Минздравом, Минпромторгом и общественными организациями. Только за последний год произошло несколько случаев, когда люди подвергались уголовному преследованию за ввоз на территорию страны незарегистрированных лекарств для больных детей. Принятые меры сделали доступнее эту категорию медикаментов.  

Регулирование рынка лекарств — только часть комплекса законопроектов и инициатив, которые делают систему здравоохранения в целом более гибкой и удобной для людей, отметили в партии.

Среди прочего, изменение структуры аптечного бизнеса — и смещение акцента в сторону малых форм рынка. На рассмотрении в правительстве находится законопроект «Единой России» о регламентации работы аптек, который прописывает понятие аптечной сети, ограничивает количество входящих в нее организаций, разделяет аптеки коммерческие с некоммерческими. Также документ обязывает фармацевтов рассказывать покупателям о наличии российских аналогов зарубежных препаратов. Изменения коснулись и продажи лекарств в больницах — ФАПам можно продавать препараты без установки специального аптечного оборудования. Кроме того, введено понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в отдаленные села и деревни.

Ряд мер поддержки касается непосредственно врачей. Минздрав и Минтруда поддержали предложение партии о создании единого стандарта безопасности для медработников. Он предполагает не только полноценное обеспечение всеми средствами индивидуальной защиты, но и изменение маршрутизации пациентов, перенастройку работы больниц — в том числе для того, чтобы минимизировать риск вспышек инфекционных заболеваний в медучреждениях.

Также увеличены выплаты по больничному. Фракция «Единой России» в Госдуме единогласно поддержала законопроект правительства об увеличении минимальной выплаты до уровня МРОТ.

Помимо этого, появляются инициативы, которые напрямую не обусловлены опасностью коронавируса. К примеру, «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, разрешающий инвалидам получать технические средства реабилитации не по месту жительства, а там, где человек находится в настоящее время.

Теги: #Единая Россия #лекарства #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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