Общество

Виктор Антонов оценил инициативу о предоставлении детям медиков мест в детсадах вне очереди

Значимой назвал руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Антонов инициативу о первоочередном порядке предоставления детям медиков мест в детских садах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Инициатива значимая. Первичное звено медучреждений на 60-70% укомплектовано кадрами. Это участковые терапевты, педиатры, сотрудники скорой помощи, где работают, в основном, женщины, и такая мера, в том числе, помогла бы решить проблему кадров», - отметил Виктор Антонов.

Он напомнил, что такой привилегией, согласно федеральному законодательству, обладают дети сотрудников правоохранительных органов, работников прокуратуры, следователей и ряда других ведомств.

«Все, что прописано в федеральном законе, – оно остается, это федеральная норма. Ее поменять мы сами не можем, но есть возможность издать свой региональный закон, который не противоречил бы федеральному и обеспечивал этот приоритет. Мы договорились, что идею не отвергаем, но нужна ее доработка. Вернемся к ней осенью», - добавил Виктор Антонов.

В целом медицина становится более доступной для людей, хотя, безусловно, остается еще много нерешенных вопросов. Теперь, после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, право человека на качественную и доступную медицину закреплено и в новых положениях основного закона. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» готова работать над тем, чтобы они в ближайшее время заработали во всех регионах страны, и люди почувствовали реальный эффект от этих изменений.