Общество

Новый председатель облсовпрофа о непростом времени, грузе репутационных потерь и оптимизме

В начале июня Псковский областной совет профсоюзов возглавил Игорь Иванов. За него проголосовали 53 делегата отчетно-выборной конференции, а ранее его кандидатуру (и только его) согласовала Федерация независимых профсоюзов России. Таким образом впервые за последние десятилетия выборы в профсоюзах прошли по сути безальтернативно.

Так или иначе страница истории Псковоблсовпрофа, которая в последние годы изобиловала скандалами, резонансными заявлениями и даже уголовными делами, перевернута. И теперь возникает вопрос – что же намерен в нее вписать новый руководитель.

Игорь Иванов рассказал Псковской Ленте Новостей, кто, по его мнению, нанес более серьезный удар по профсоюзным учреждениям – коронавирус или прежняя команда, уточнил, дождется ли спортивная школа «Ника» социальной аренды гребной базы, и поделился, каким он видит будущее областного совета профсоюзов.

Новая история

- Игорь Олегович, сразу после избрания вы сказали, что теперь у профсоюзного движения у нас в регионе будет новая история. Звучит достаточно амбициозно и, пожалуй, даже красиво… в теории, но что это означает на практике?

Игорь Иванов: На практике это означает то, что профсоюзы будут заниматься своей классической работой - защитой прав и законных интересов трудящихся. И будут использовать для этого правильные и эффективные механизмы, в том числе по взаимодействию с нашими социальными партнерами. Мы об этом говорили и ранее, что, к сожалению, социального партнерства как такового в последние года два, как такового, не было, оно носило лишь декларативный характер. Сегодня мы видим, что ситуация меняется. У нас есть постоянный контакт с исполнительной властью, мы взаимодействуем напрямую с губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. И мы рады, что этот диалог состоялся.

Мы взаимодействуем и с нашими законодателями. В частности, у меня прошли встречи с депутатом Госдумы от Псковской области Александром Козловским. Он курирует достаточно большой блок и не последнюю роль играет в нашей производственной сфере. Вы же знаете, он возглавляет региональное отделение РСПП - это один из наших приоритетных партнеров и представительств работодателей, где представлены профсоюзы. Я провел встречу и с депутатом Госдумы Александром Васильевым.

Это правильно, потому что многие вопросы сегодня для профсоюзов решаются именно на федеральном уровне. В частности, и с Александром Козловским, и с Александром Васильевым мы обсуждали взаимодействие с профсоюзом на уровне ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России - от ред.). Мы обсуждали вопросы законотворчества и последние инициативы по поводу удаленной работы, которые совсем недавно на сессии областного Собрания депутатов рассматривались и были поддержаны. К слову, эта инициатива во многом профсоюзная.

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Также я встретился с крупными работодателями, где есть первичные профсоюзные организации. Да, есть проблемные темы, темы, опять же, упущенного взаимодействия, где можно совершенно по-другому показать профсоюзную историю. Например, если говорить о какой-то проблемной части, то это профсоюз автотранспорта и дорожного хозяйства и наш «Псковпассажиравтотранс». Я встретился с руководителем предприятия, Юрием Киргинцевым, мы привлекли на эту встречу первичную профсоюзную организацию. И хочу сказать, большая часть вопросов на сегодня снялась, потому что мы отходим от излишней политизированности, от личной заинтересованности определенных лиц, а стараемся все-таки решать поставленную задачу: и профсоюзной стороной, и работодателем, и зачастую эта задача - единая. То есть сегодня ни у стороны работодателя, ни у органов законодательной и исполнительной власти нет цели сделать что-то плохое, как некоторые хотят это представить, а, наоборот, хотят, чтобы предприятие развивалось, чтобы профсоюзы были конструктивными (именно конструктивными, а не карманными), в рамках устава собирались, обобщали проблемы, предлагали пути решения, правильно доносили это до работодателя, использовали все механизмы.

Сегодня работа идет именно в плановом режиме. Мы подключили Центральный комитет общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. На днях я был в Москве, встречался с председателем ЦК Владимиром Ломакиным. На следующую неделю запланирован визит представителей ЦК к нам. Запланирована также встреча с профильным вице-губернатором, курирующим автотранспорт, Василием Осиповым.

У него, кстати, тоже очень большая профсоюзная история. Когда Осипов работал в Петербурге, он очень тесно сотрудничал с профсоюзами, и только самое хорошее мнение у профсоюзной стороны об этом руководителе. Это на самом деле дорогого стоит.

Понятно, что за один месяц, за одну встречу все не решить, но подвижки уже есть серьезные. Ставлю себе задачу - три месяца, и я думаю, что профсоюзная история на предприятии «Пассажиравтотранса» будет совершенно другой. Мы проведем и выборы отраслевого профсоюза, и он задышит. Мы в этом поможем, профобъединение поможет.

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- Раз уж мы заговорили про взаимоотношения с властью. Не секрет, что у вашей предшественницы, Ульяны Михайловой, они были достаточно сложными. Едва ли их можно назвать конструктивным диалогом. Но так ли легко теперь будет восстановить сожженные мосты?

Игорь Иванов: От этого противостояния - непонятно, для чего и кому оно было нужно - все устали. От этой конфликтной ситуации устали не только профсоюзы, устали и работодатели, и исполнительная, и законодательная власть. Когда я с людьми встречаюсь, вижу по выражению лиц, по глазам, что, наверное, теперь все, выдохнули. Теперь можно конкретные задачи решать. Неправильно, когда профсоюз, да и в принципе любой партнер совершенно непредсказуем. Как в таком режиме можно работать? Да, предстоит проделать определенный путь. Да, у кого-то есть определенные обиды. Да, кто-то, может, еще до конца не разобрался, ассоциирует профсоюзы с некой «черной меткой» и даже смотреть в нашу сторону не хочет. Нужно определенное время. Но я думаю, мы справимся. Пока все получается.

От автократии к демократии

- Еще в ходе предвыборной кампании вы говорили, что в профсоюзах необходимо менять и управленческую модель. Что это значит? И запущен ли уже этот процесс?

Игорь Иванов: Этот процесс уже, безусловно, идет. В первую очередь, мы подходим к кадрам немного по-другому. Некоторые люди, которые не согласились с нашим видением, покинули стены профобъединения, где-то еще проходит донастройка. Но ключевое - в другом: во взаимоотношении председателя профобъединения непосредственно с членскими организациями. Профобъединения сформировали 16 членских организаций отраслевых профсоюзов. Две первичные профсоюзные организации, которые входят напрямую. Соответственно, сформированы коллегиальные органы управления, такие, как президиум, совет профобъединения. У них определены функции, исходя из устава.

Не должно быть такого, что председателя избрали, и он здесь один царь какой-то. Должно быть командное взаимодействие.

Каждый должен понимать свою роль, свою ответственность. Ответственность тоже есть. Коллегиальный орган управления принимает решения, каждый несет персональную ответственность за то или иное решение. И сегодня вновь избранные руководители это понимают. Это понимает и аппарат, что он сегодня работает не только на председателя профобъединения, но и на членские организации, членов профсоюза. Именно в этом мы меняем модель.

Процесс уже хорошо идет, и членские организации сегодня почувствовали, что они нужны, что они важны, что они тоже играют важную скрипку во всем нашем профсоюзном движении, в системе управления. У нас уже не один президиум состоялся, хотя прошло чуть больше месяца с момента отчетно-выборной конференции. По сути, у нас единодушие. У нас идет обсуждение со специалистами, у нас могут быть разные доводы, даже определенное непонимание, но мы все обсуждаем и приходим к единому знаменателю.

По сути, у нас практически единодушное голосование по всем вопросам, чего раньше не было.

- На лицо был внутрикорпоративный конфликт, явный раскол среди отраслевых профсоюзов.

Игорь Иванов: Я вам ответственно заявляю: сегодня раскола нет. Если раньше бывало, что и коллегиальный орган было не собрать, то сегодня этого нет. Все готовы к работе, понимают, что это необходимо всем. Раскола нет, и я надеюсь, больше никогда не будет, потому что задачи определены, задачи одни, и все мы работаем на результат.

Возьмем большую работу по поправкам в Конституцию. Ведь профсоюзы играли определенную роль в их формировании, особенно это касалось социального блока. Мы рассматривали эти поправки на заседании Генерального совета ФНПР. Можно сказать, вся Россия работала. И опять же мы ни от кого не закрывались. Мы доносили позицию каждой членской организации.

- От автократии переходите к демократии?

Игорь Иванов: А профсоюз – это не Я-позиция. Это профсоюзная семья.

Я благодарен школе отраслевого профсоюза, именно в профсоюзе жизнеобеспечения я почувствовал, что на самом деле профсоюз должен быть настоящей семьей, когда все друг за друга. Даже если возникает какой-то спор, то надо стараться его не выпускать, а решать все демократическими, правильными методами обсуждения.

Всегда надо уметь договариваться, всегда надо уметь уважать мнение, уважать позицию своих оппонентов, стараться переубедить. То есть такая очень гибкая, очень серьезная работа, в том числе над собой. Мне кажется, беда прежнего руководства в том, что такую школу люди не проходили.

- Возвращаясь к разговору о смене управленческой модели. Одно из ваших первых решений – смена руководства профсоюзных санаториев. На него, конечно же, сразу обратили внимание, задались вопросом, не идет ли речь об определенной зачистке несогласных?

Игорь Иванов: Нет, ни о какой зачистке речи не идет. Речь идет только о смене руководства. У нас медики, обслуживающий персонал в санаториях как работали, так и работают. Никаких оргштатных изменений в этом плане не произошло.

У нас здравницы только недавно запустились, еще не все кадровые решения приняты. В ближайшее время вы о них еще узнаете. У нас новый грамотный руководитель санатория «Хилово». У нас поедет в санаторий «Хилово» вновь сформированная контрольно-ревизионная комиссия (КРК). Уже состоялось первое заседание, избран председатель КРК. Они тоже подключатся к работе в санатории.

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Это нормально, когда приходит новый руководитель, новая команда, когда мы разбираемся, что у нас происходит в нашем хозяйстве, что необходимо поправить, где необходимо усилить. Опять же, не забывайте, что мы попали не в самый хороший момент, учитывая коронавирусную инфекцию. Соответственно, здравницы стояли, формировался определенный убыток в наших здравницах. Сегодня надо эту историю переломить. Я думаю, что здесь мы тоже справимся. Мне уже сегодня рапортуют наши руководители, что люди поехали, заезд достаточно серьезный, с нарастающим эффектом идет, по туризму тоже все получается.



На фото: санаторий «Хилово»

Ожидания vs реальность

- Не получилось ли так, что на стадии предвыборной кампании вы планировали что-то сделать, что-то даже пообещали коллегам, а когда уже заняли кресло председателя профсоюзной организации, вдруг увидели, что реальность оказалась достаточно суровой, и планы пришлось менять? Тем более, упомянутая вами коронавирусная повестка внесла свои коррективы.

Игорь Иванов: Самое главное обещание, мне кажется, мы исполнили. Мы сохранили все то хорошее, что было при предыдущей команде. Это санаторно-курортное лечение членам профсоюза по определенным ценам. Это туризм по скидкам для членов профсоюза. Мы сохранили кадры и в санаториях, и в гостинице, и на туристических базах. У нас не прошли какие-то массовые зачистки, как вы сказали раньше о сокращении. Это тоже важно, потому что кадровый вопрос для нашего региона очень болезненный. Особенно если мы берем здравницы, медицину.

Я понимаю, что вы, наверное, говорите о каких-то дополнительных социальных программах. Но мы же от них не отказываемся. Мы не отказываемся от Фонда солидарности. Мы сразу проговаривали, что будет не все сразу. В один день, как, может быть, многие думают со стороны, нельзя сделать так, чтобы все были счастливы и довольны. Думающие люди понимают, что должна система сложиться. Мы должны все взвесить, все должно быть финансово оправдано. Мы должны смотреть в завтрашний день, а не только в сегодняшний.

- Восьмого июня вы получили в управление большое и сложное хозяйство Псковского облсовпрофа. В каком состоянии оно вам досталось?

Игорь Иванов: Мы получили определенные долги, с которыми сейчас потихоньку рассчитываемся. Непосредственно в самом профобъединении мы получили проблемы в наших учреждениях, связанные с коронавирусом, упущенную прибыль. Соответственно, у нас возникли вопросы по выплате заработной платы в учреждениях, получения мер социальной поддержки, кредитов. Необходимо было быстро принимать решения, готовить документы. Мы практически по всем учреждениям это сделали. Сегодня кредиты на заработную плату, на развитие, которые будут потом списаны, мы получили. И гостиница «Ольгинская», и все наши санатории: «Хилово», «Голубые озера», «Череха». Сегодня решается вопрос по турбазе «Пушкиногорье» и ЦДО «Сороть». Документы поданы по турбазе «Алоль».

Есть у нас достаточно серьезная кредиторская задолженность по санаторию «Хилово». Здесь, повторюсь, будут разбираться наша КРК и новый руководитель. Но, в принципе, если мы выйдем на прежние обороты этого учреждения по загрузке, если не наложится какая-нибудь вторая волна коронавируса, то со всем этим можно будет справиться, оптимизируя затраты на заработную плату управленческого звена. Я об этом говорил ранее, что мы столкнулись с тем, что кто-то выписал себе «золотые парашюты», у кого-то была зарплата выше, чем у министра здравоохранения - я говорю сейчас про руководителя санатория.

Мы смотрим сейчас по подрядчикам и субподрядчикам, которые выполняли работы в учреждении, и там тоже есть большие вопросы, особенно по коэффициентам - когда одним людям ставятся коэффициенты, которые действуют на территории нашего региона, а другим – по российским, которые в разы были превышены. Такой странный избирательный подход, на мой взгляд, наносит учреждению определенный имущественный ущерб и вред.

Плюс мы столкнулись с тем, что прежний руководитель распродавал по заниженной, на наш взгляд, стоимости движимое имущество - автотранспорт. И так далее, и так далее. Все это предмет для разбирательства КРК, наших коллегиальных органов, а, возможно, и правоохранителей. Я думаю, что более полную картину мы получим уже в ближайшее время.

Мы, к сожалению, пришли на то, на что пришли. Но мы ничего не боимся. Мы чувствуем поддержку наших членских организаций, Федерации независимых профсоюзов России, наших специалистов. Думаю, что мы со всем справимся.

- Вашей предшественнице предъявлялись достаточно серьезные обвинения в плане ведения экономической деятельности, даже возбуждались уголовные дела. Увидели ли вы какие-то подтверждения инкриминируемым фактам?

Игорь Иванов: Сегодня те уголовные дела, которые возбуждены в отношении неопределенного круга лиц и в отношении непосредственно Ульяны Александровны, никуда не делись. Они расследуются. Сегодня профсоюзная сторона, профобъединение, членские организации признаны потерпевшей стороной. Мы знакомимся с экспертизами в Следственном комитете, даем соответствующие пояснения, планируются в том числе и очные ставки. Правоохранительная система должна со всем разобраться. Мы на это рассчитываем.

Мне не хотелось бы эту тему муссировать, поскольку мы уже понесли не только имущественные, но и репутационные потери за последние полтора года этих финансовых разбирательств и уголовных дел. Но как только правоохранители вынесут свой вердикт, мы, конечно, в публичной плоскости все обозначим.

Коронавирусу вопреки

- Давайте вернемся к коронавирусной повестке. Большая часть хозяйства профсоюзов – это туристическая отрасль, сфера гостеприимства, те самые, которые считаются наиболее пострадавшими от ограничительных мер. Вы упомянули, что сейчас наконец-то появилась возможность работать санаториям, турбазам, здравницам в прежнем режиме с некоторыми нюансами. Но насколько все-таки катастрофичными оказались месяцы простоя, и сколько теперь потребуется времени, чтобы наверстать упущенное?

Игорь Иванов: Если мы возьмем наш самый большой санаторий «Хилово», то месяц простоя - это убыток более 10 млн рублей. Сами понимаете, сумма достаточно серьезная. Сейчас мы открылись с учетом всех требований Роспотребнадзора, но есть нюансы. Даже с учетом того, что люди соскучились, знают нашу здравницу, не все могут приехать. Некоторые были отправлены в отпуск именно в коронавирусный период, кто-то боится второй волны и очередной вспышки.

Отмечу, что период ограничительных мер пришелся еще и на самый высокий сезон, когда мы максимально принимали наших отдыхающих. Плюс определенные затраты, связанные с необходимостью приобретения определенных обеззараживающих препаратов, антисептиков, средств защиты. Благо, сейчас не требуется повсеместного проведения анализов на коронавирус от сотрудников. Сначала это было раз в неделю. И мы просто не знали, что с этим делать - только на анализы сотрудников на COVID-19 по всем здравницам приходилось тратить больше миллиона рублей. В неделю. Я поехал в ФНПР, в департаменте имущества мы об этом разговаривали. Я, конечно, со своей бедой пришел, а мне сказали: а теперь представь эту проблему в объемах всей Российской Федерации. Благо, сейчас есть определенные послабления.

Отпугивать отдыхающих может и необходимость собирать документы - сегодня отдыхающему необходимо получать справку в Роспотребнадзоре о том, что он какое-то время не контактировал с коронавирусными больными. Вроде, и несложное дело, но кто-то может задаться вопросом: «А зачем мне все это нужно?».

Но я надеюсь, что все эти моменты не сильно повлияют, верю в хорошее, что наше здравоохранение со всем справится, что вакцина скоро войдет в оборот, и все мы будем здоровы и счастливы, а в санаториях будем наше здоровье только сохранять. Верю, что мы снова выйдем на те объемы, которые позволят нормально существовать здравницам, развивать материально-техническую, лечебную базу, сможем проиндексировать заработную плату сотрудников этих учреждений, потому что здесь, как мне видится, тоже были определенные перекосы.

- Достаточно ли смягчили «коронавирусный удар» по вашим учреждениям предложенные меры господдержки?

Игорь Иванов: Всегда хочется больше, но мы благодарны даже за то, что есть. Это действительно нам серьезно помогло, потому что у прежней команды не был сформирован тот запас, который необходим, чтобы удержаться на плаву.

- «Подушки безопасности»?

Игорь Иванов: Да, «подушки безопасности». На будущее мы это будем учитывать. Я думаю, что такой запас должен быть всегда, особенно в сфере санаторно-курортного лечения и туризма. Да и в целом в профсоюзах должна быть «подушка безопасности». Тот же самый, как в некоторых регионах это называют, забастовочный фонд, фонд солидарности.

Я надеюсь, что мы еще выйдем на отсрочку по некоторым налоговым платежам, что серьезно поможет нашим учреждениям.



На фото: председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель совета Облпотребсоюза Николай Тесля

Есть контакт?

- Вы упомянули о позитивном опыте встреч с руководителем «Псковпассажиравтотранса», а как складываются отношения с директорами других предприятий?

Игорь Иванов: У меня состоялась встреча с руководителем муниципального предприятия Горводоканала. Мы и раньше взаимодействовали, и сейчас тоже Константин Васильевич Болотин (директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» - от ред.) активно поддерживает и профсоюзную организацию, и готов с нами сотрудничать. Была встреча с ректором Псковского государственного университета Натальей Ильиной. И мне на самом деле непонятно, почему такие встречи раньше не состоялись. Мы обсудили, какие мероприятия можно проводить совместно на площадке вуза, наметили достаточно большой план. В том числе, продумываем варианты проведения каких-то федеральных мероприятий вуза на площадках наших учреждений.

С Еленой Александровной Косенковой (директор Псковской швейной фабрики «Славянка» - от ред.) провели переговоры. «Славянка» - один из лидеров текстильной промышленности не только нашего региона, но и всей Российской Федерации, стопроцентная гордость первичной профсоюзной организации. Понятно, что есть и определенные проблемы. Их надо решать, и Елена Александровна готова помогать, поддерживать. Спасибо ей за это огромное. Они - молодцы. Они в нашей команде. Мы гордимся, что у нас есть такие руководители и такие профсоюзы.

Некоторые вещи наша профсоюзная сторона помогает решать, в том числе и по поддержке членов профсоюза. Были и погорельцы у нас, и люди, которым необходимо было срочно оказать организационную, материальную помощь. Мы собирались на президиум, принимали положительное решение.

- Неужели все так гладко и нет исключений? Может быть, кто-то все-таки не готов на конструктивный диалог?

Игорь Иванов: Честно говоря, я не вижу, что кто-то не готов. Может быть, мы еще не до каждого дошли. Прошло не так много времени. Пока таких явных сигналов от членских организаций, что председатель отраслевого профсоюза либо председатели первички что-то не принимают, не хотят взаимодействовать, не платят профсоюзные членские взносы – их нет. Но я в свое время обещал, что за этот пятилетний период мы дойдем до каждого работодателя, объясним, что профсоюз – это хорошо. Поэтому, возможно, сложности будут впоследствии возникать. Но мы будем убеждать, доказывать, что профсоюз есть благо, и это хорошо для работодателя.

Встреч уже много запланировано. Одна из них - с руководителем теплосетей города Пскова Игорем Максимовым. Поздравляю его с утверждением в должности. Посмотрим на планы по развитию этого предприятия. Для нас оно тоже опорное. У нас там большая первичная профсоюзная организация.

Сейчас озвучиваются, да и раньше уже звучали, предложения по концессии, по акционированию «Псковских тепловых сетей». Профсоюзы всегда с определенной опаской к таким вещам подходят, разные примеры по Российской Федерации есть. Важно, когда мы принимаем какое-то ответственное управленческое решение, понимать, кто будет концессионером, кто будет держателем основного пакета. Если концессионер сильный, серьезный, - а мы видим, что есть концессионеры, которые не только сохраняют, но и увеличивают профсоюзные организации, социальную долю ответственности, социальный пакет в коллективных договорах, - то с этим можно работать. Для нас в приоритете – люди, работники, их заработная плата, социальные гарантии. Максимально необходимо специалистов сохранять на рабочих местах, особенно в такой сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство.

- Будут ли появляться в Псковской области новые первичные организации при других организациях? Или все, ресурс исчерпан?

Игорь Иванов: Будут, конечно. Запрос на это есть. Уже много звонков поступило и от работодателей, и людей, готовых рассмотреть возможность создания первичных профсоюзных организаций. Наверное, потому что мы сегодня поднимаем те темы, которые необходимы трудовым коллективам. И они считают, что профсоюз может помочь. В частности, это большая тема по реализации федеральных отраслевых соглашений в том же строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Здесь мы работаем непосредственно с региональным комитетом по ЖКХ и строительству.

После проведения детального мониторинга и анализа той информации, которая к нам поступает, мы пришли к выводу, что в большой части организаций федерально-отраслевое соглашение не исполняется. Ставки первого разряда ниже тех, которые определены на федеральном уровне. Это сказывается на заработной плате работников. А ведь это труд не самый благодарный.

У нас принято хаять все время сотрудников ЖКХ, что они – миллионеры, а трудятся плохо. На самом деле надо руку пожать и сантехнику, и водопроводчику, и дворнику, которые выполняют свою работу за небольшие деньги.



На фото: рабочее совещание с руководством спортивной школы олимпийского резерва «Ника»

Гребная база – есть ли выход из тупика?

- Еще одна важная тема – гребная база в Пскове, помещения которой арендует спортивная школа олимпийского резерва «Ника». При предыдущем руководстве взаимоотношения профсоюзов и школы казались со стороны тупиковой веткой. Какова ваша позиция по арендной ставке, по ремонту здания?

Игорь Иванов: Там не то что тупиковая, там какая-то дурная ветка была, опять же, мне непонятная. Потому что специалисты, которые этой темой занимались, говорят: «Да, действительно, был договор». Мы приняли решение по арендной ставке, исходя из которой мы производим определенные ремонтно-строительные работы.

Ремонтно-строительных работ как таковых при прежней команде не производилось. Мы провели встречу со спорткомитетами (областным и городским), с руководителем спортивной школы, обозначили объемы работ, которые необходимо выполнить. Мне кажется, профсоюзы себя просто не должны по-другому вести. Если профсоюз договорился, надо обещание исполнять. Поэтому мы уже определили, что сделаем до конца текущего года. Есть вопросы по замене бойлера, это достаточно дорогостоящее мероприятие, но мы это сделаем. И на следующий год мы тоже, исходя из той арендной платы, которая есть, определим спектр работ, которые мы на этом объекте произведем.

Плюс я рассчитываю, что удастся решить вопрос по спортивному объекту в Корытово (лыжная база – от ред.), который сегодня не эксплуатируется. Направлены соответствующие письма в адрес главы администрации Пскова Александра Братчикова. Надо и там базу приводить в порядок, и, наверное, возвращаться к тем договорным отношениям, которые были, к нормальным, партнерским, понятным для той и другой стороны. Из общения со спорткомитетом я так понял, что они тоже на это настроены. Я думаю, что в ближайшее время мы эти решения примем.

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- Ремонты – это хорошо. Но губернатор предложил не только снизить арендные платежи для спортивной школы «Ника», но и подумать о передаче помещений гребной базы в социальную аренду с условной оплатой в 1 рубль. Это возможно хотя бы в какой-то отдаленной перспективе?

Игорь Иванов: Вы же должны понимать, что я действую как председатель в интересах профобъединения, в интересах собственника: и областного совета профсоюзов, и Федерации независимых профсоюзов России. Здесь надо аккуратно посмотреть - в один рубль или не в один, но то, что касается социальной аренды, то ее можно, и, наверное, нужно вводить. Это правильно, но это можно будет сделать, когда мы выполним свои обязательства по ремонтным работам, которые сегодня необходимы. Так не бывает: «Давайте сейчас установим аренду в один рубль, и еще профобъединение вложит энное количество миллионов рублей в приведение данного здания в порядок…» Наверное, в этом случае будут счастливы все, кроме профобъединений.

Сегодня мы выполним то, о чем договорились, приведем объект в порядок, создадим первичную профсоюзную организацию в спортивной школе «Ника» (мы же должны быть по-настоящему профсоюзными партнерами), а после этого вернемся к разговору о социальной аренде. Снижение ставки, я думаю, будет необходимо произвести. Опять же, аренда в определенный момент была повышена для того, чтобы привести объект в порядок.

- Я так понимаю, с учетом вышесказанного предложение о полной передаче имущества гребной базы городу или школе «Ника» всерьез не рассматривается?

Игорь Иванов: Как об этом вообще можно говорить? Хотя это с разных сторон периодически звучит, мне кажется, что это в корне неправильно. Почему мы должны наши объекты кому-то безвозмездно передавать? Во-первых, у нас решения, касающиеся имущества, принимает коллегиальный орган. Во-вторых, я думаю, что мы можем (и мы это показали) договариваться так, чтобы обоюдно объект использовать в интересах детей, в интересах спорта. Мы на себя берем определенные социальные обязательства, мы приведем его в порядок, сможем говорить о социальной аренде. Однако о безвозмездном отчуждении данного объекта вопрос не стоит.

Некоторые начинают рассуждать, что, может быть, администрация города лучше бы этот объект использовала, если бы он входил в муниципальную собственность. Я здесь не соглашусь, потому что есть и отрицательные примеры и по стране, и по нашему муниципалитету. Я, например, вижу постоянные планы приватизации, реализации муниципального имущества, и возникают большие вопросы по некоторым ремонтным мероприятиям, которые закладываются в бюджеты, и по тому, в каком состоянии объекты муниципальной собственности находятся. Поэтому кто здесь лучше будет управлять тем или иным объектом – это еще большой вопрос.

Сегодня собственник – областной совет профсоюзов, поэтому решение всегда остается за собственником. К переговорам в части ремонта, использования социальной аренды мы готовы, к другим переговорам на сегодняшний момент мы не готовы. Хотя, может быть, городская администрация готова сделать какие-то особенные предложения. Вообще, эти предложения возникают почему-то от каких-то посторонних лиц. Официально в наш адрес с тем, чтобы кому-то или как-то что-то отдать, никто не обращался.



На фото: Игорь Иванов с депутатом Госдумы РФ,

секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским

Профсоюзный чек-лист

- Напоследок давайте составим некий чек-лист. Что вы как руководитель Псковоблсовпрофа намерены сделать в ближайшее время?

Игорь Иванов: Я продолжу встречаться с руководителями предприятий, где есть профсоюзы. Мы проедем по координационным советам профорганизаций, встретимся с руководителями муниципальных образований, встретимся с трудовыми коллективами. Попутно будем заниматься хозяйством, материально-технической базой, финансовой составляющей в наших учреждениях. Будем готовиться к Генеральному совету ФНПР, к встрече Ассоциации профсоюзов СЗФО, которая предварительно пройдет на площадке Псковского облсовпрофа.

Также у нас запланировано совместное заседание президиума Псковоблсовпрофа и Роспрофжела (это наши железнодорожники). У нас до конца этого года, мы надеемся, что к этому времени границы откроют, должно состояться заседание трехстороннего президиума - Псков, Смоленск, Витебск. Кроме того, у нас запланировано подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Великим Новгородом.

- Насыщенная повестка в непростое время, с учетом непростой ситуации…

Игорь Иванов: Непростое время, непростая ситуация, но мы полны оптимизма!

Беседовал Алексей Овчинников